Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, TAG Otoyolu, Diyarbakır-Silvan yolunun bazı kesimlerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Trabzon-Rize yolunda yaya üst geçidi yapım çalışması sebebiyle tek şeritten kontrollü geçiş sağlanıyor. Vezirköprü-Havza yolunda ve Söğüt-Korkuteli yolunun bazı kesimlerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

01.07.2024 08:37
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolundaki (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü'nde tabliye betonu onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle TEM Körfez Kavşağı'ndan otoyola girişler kapatıldı. Sürücüler İstanbul istikametine gidiş için TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'nı kullanabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları (Ankara istikameti) 11-13. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Kuyucak- Buharkent kavşakları 16-20. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-Denizli istikametinde sol şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 97-101. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13, Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 33. kilometresinde (Sürmene şehir geçişi) yaya üst geçidi yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 4-7, Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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