Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Aydın çevre yolunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılırken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunda yapım çalışmaları gerçekleştirilirken, Anadolu Otoyolu'nda üstyapı onarım çalışmaları sürdürülmektedir. TAG Otoyolu'nda üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle kontrollü ulaşım sağlanırken, Fethiye-Söğüt-Seydikemer yolunda kavşak yapım çalışmaları devam etmektedir. Ordu-Ulubey-Gölköy yolunda heyelan önleme çalışmaları yapılırken, Kütahya-Eskişehir yolunda yapım çalışmaları devam etmektedir. Erzurum ayrımı-İspir yolunda ise sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

04.07.2024 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın çevre yolunun Denizli istikameti Muğla ayrım kolu 8. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 15 Temmuz'a kadar yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşakları Ankara- İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometreleri Ankara istikametinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana yönünde ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Söğüt- Seydikemer yolunun 6. kilometresinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 19. kilometresinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kütahya- Eskişehir yolunun 31. kilometresindeki (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Erzurum ayrımı- İspir yolunun 28-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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