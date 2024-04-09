Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Lapseki-Çanakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Tekirdağ istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 10-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.
Artvin- Erzurum yolunun 1. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Antalya-Isparta istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
MediaTek, amiral gemisi seviyesindeki yeni yonga seti Dimensity 9400 için çalışmalara başladı. Yeni söylentilere göre, Dimensity 9400 150 mm2'lik bir kalıp kullanacak ve 30 milyardan fazla transistöre sahip olacak. Bu, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon çipi olabilir. Transistör sayısındaki artış, performans ve cihaz yeteneğinde önemli kazanımlar sağlayabilir. Ancak bu büyük kalıp, maliyetleri artırabilir ve akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Lansmanı bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan Dimensity 9400, Snapdragon 8 Gen 4'e göre daha performanslı olabilir.
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