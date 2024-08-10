Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler, Abant kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarının muhtelif bölümlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım, diğer istikametten gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Salihli-Kula- Uşak yolunun 33-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. ve Kayseri- Niğde yolunun 8-13. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Bursa- İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Bursa-İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde yapım ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 10-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.