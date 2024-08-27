Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir.

27.08.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları 0-11. kilometreleri (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna girerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-15. kilometresindeki Değirmendere-3 ve Değirmendere-5 köprülerinin Trabzon-Maçka yönündeki yapılarında derz onarım çalışması yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Yalova- Kocaeli yolunun Kocaeli-İstanbul kesiminde fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesisi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 36.-45. kilometrelerinde (Gümüşhane çevre yolu) 12 tünelde yapılacak drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Ankara istikametindeki çalışmalar sebebiyle 3 şeritli yolun soldan 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikameti 0-1. kilometreleri bağlantı kolunda genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle 16 Eylül'e kadar ulaşım Altınyol'dan devam edecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Hakkari- Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerinde tretuvar ve orta refüj yapım çalışması çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gerçekleştiriliyor.

Malatya- Sivas yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Eski Tohma Köprüsü'ndan izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları 73-81. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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