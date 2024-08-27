Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları 0-11. kilometreleri (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna girerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-15. kilometresindeki Değirmendere-3 ve Değirmendere-5 köprülerinin Trabzon-Maçka yönündeki yapılarında derz onarım çalışması yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Yalova- Kocaeli yolunun Kocaeli-İstanbul kesiminde fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesisi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 36.-45. kilometrelerinde (Gümüşhane çevre yolu) 12 tünelde yapılacak drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Ankara istikametindeki çalışmalar sebebiyle 3 şeritli yolun soldan 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikameti 0-1. kilometreleri bağlantı kolunda genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle 16 Eylül'e kadar ulaşım Altınyol'dan devam edecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Hakkari- Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerinde tretuvar ve orta refüj yapım çalışması çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gerçekleştiriliyor.

Malatya- Sivas yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Eski Tohma Köprüsü'ndan izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları 73-81. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.