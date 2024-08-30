Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, TAG Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde trafiğe kapatmalar ve bant aktarımları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

30.08.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli dahil 23. kilometre), Ankara-İstanbul istikametinde, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 adet genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları sebebiyle otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Abant kavşağından D-100 Devlet Yolu'na aktarılıyor ve Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola bağlanılıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapıldığından ulaşım, Osmaniye istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İzmir- Çeşme yolunun 55. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 4 Eylül'e kadar 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Yozgat- Yerköy yolunun 38-40. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Pirahmet ayrımı-Köse-Kelkit yolunun 5-6. kilometrelerindeki Pirahmet Tüneli'nde yol aydınlatma çalışması dolayısıyla 31 Ağustos'a kadar 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam edecek.

Erzurum Kuzey Çevre yolunun 33-34. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Darende- Malatya yolunun 40-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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