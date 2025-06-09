Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya- Ankara kara yolunda yoğunluk oluştu.
Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ekiplerinin bölgede denetimleri sıklaştırdığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kara Yolunda Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?