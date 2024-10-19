Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Avrupa Konseyi Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Avrupa Konseyi Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'na katıldı. Burada yerel yönetimlerin geleceği, gençlerin siyasetteki rolü ve Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması gibi konuları ele aldı.

19.10.2024 09:54  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'na, Türkiye Ulusal Heyetinde Bölgesel Meclis Delegesi olarak katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonuyla bu yıl 47'ncisi düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'na katılan Başkan Kınay, 46 farklı ülkeden temsilciyle bir araya geldi.

Başkan Kınay kongre boyunca siyaset ve yerel yönetimlerin farklı boyutlarını tartışma ve Karabağlar için ulusal ve uluslararası iş birliklerini görüşme yapma fırsatı buldu. Genel kurulda ayrıca gençlerin siyasetteki etkisinin artırılması, yaşlanan nüfus için daha kaliteli kamu hizmetleri sunulması ve Ukrayna- Rusya krizi sonrası Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına yönelik çözüm önerileri gibi önemli konular da masaya yatırıldı. Kongrede Türkiye'nin 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim gözlem raporu da ele alınıp oylamaya sunuldu.

Genel kurulda üyelere seslenen Başkan Kınay, " İzmir'in en büyük metropol ilçesi Karabağlar'ın Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanı olarak sizleri selamlamaktan onur duyuyorum. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu ilkelerine bağlı kalarak demokrasiden, hukuktan, adaletten yana özellikle kadınların ve gençlerin siyasette ve yaşamda daha etkin olmasının yüzleri olarak buradayız. ve bu mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Genel kurulun son derece yararlı geçtiğini belirten Kınay, bu süreçte delegasyonu en iyi şekilde ağırlayan Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder'a da teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Konseyi, Karabağlar, Strazburg, Politika, Siyaset, Ukrayna, Türkiye, Eğitim, Güncel, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Avrupa Konseyi Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Avrupa Konseyi Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.