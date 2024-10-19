Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Avrupa Konseyi Kongresi'nde Türkiye'yi Temsil Etti

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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'na, Türkiye Ulusal Heyetinde Bölgesel Meclis Delegesi olarak katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonuyla bu yıl 47'ncisi düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'na katılan Başkan Kınay, 46 farklı ülkeden temsilciyle bir araya geldi.

Başkan Kınay kongre boyunca siyaset ve yerel yönetimlerin farklı boyutlarını tartışma ve Karabağlar için ulusal ve uluslararası iş birliklerini görüşme yapma fırsatı buldu. Genel kurulda ayrıca gençlerin siyasetteki etkisinin artırılması, yaşlanan nüfus için daha kaliteli kamu hizmetleri sunulması ve Ukrayna- Rusya krizi sonrası Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına yönelik çözüm önerileri gibi önemli konular da masaya yatırıldı. Kongrede Türkiye'nin 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim gözlem raporu da ele alınıp oylamaya sunuldu.

Genel kurulda üyelere seslenen Başkan Kınay, " İzmir'in en büyük metropol ilçesi Karabağlar'ın Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanı olarak sizleri selamlamaktan onur duyuyorum. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu ilkelerine bağlı kalarak demokrasiden, hukuktan, adaletten yana özellikle kadınların ve gençlerin siyasette ve yaşamda daha etkin olmasının yüzleri olarak buradayız. ve bu mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Genel kurulun son derece yararlı geçtiğini belirten Kınay, bu süreçte delegasyonu en iyi şekilde ağırlayan Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder'a da teşekkür etti.