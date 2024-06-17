Karabağlar Belediye Başkanı Kurban Kesim Yerlerini Ziyaret Etti

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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uzundere'de yer alan Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uzundere'de yer alan Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Kurban kesim işlemi için gelen vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Kınay, herkese sevdikleriyle birlikte geçirdikleri huzur dolu bir bayram diledi. Aynı zamanda kesim yerindeki Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bayramda yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Başkan Kınay, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına belediye ekiplerinin aralıksız çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Kınay, "Bayram boyunca vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zabıta ekiplerimiz kesim işlemlerinin onaylı kesim yerlerinde gerçekleştirilmesi için denetim işlemlerini sürdürecek. Ayrıca veterinerlik ekiplerimiz kaçan hayvanların yakalanması konusunda vatandaşlarımıza hizmet verecek. Karabağlar'da yaşayan hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz bayramda da sahada olacak ve vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürecek. Herkese iyi bayramlar dileriz" dedi.

Ekipler çalışmaya devam ediyor

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerlerin dışında gerçekleştirilen kurban satış ve kesim işlemlerini denetlerken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçan hayvanları yakalamada vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bayramın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların temiz bir ortamda bayram geçirmesi için çalışmayı sürdürecek.