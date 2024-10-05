Karabağlar Belediye Başkanı'ndan Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı'ndan Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi

Karabağlar Belediye Başkanı\'ndan Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi

Karabağlar Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlediği etkinlikte, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı. Öğrenciler, yeni ailelerini bekleyen hayvanları ziyaret etti ve belediye Başkanı Helil Kınay, can dostlarının sahiplendirilmesi konusunda çalışmaların artacağını açıkladı.

05.10.2024 11:39  Güncelleme: 11:43
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde yeni ailelerine kavuşmayı bekleyen can dostları ziyaret etti.

Uzundere Sabiha Yorgancılar İlkokulu, Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu ve Delta Koleji İlkokulu öğrencileri, Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte yeni yuvasını bekleyen patili dostları ziyaret etti.

Öğrenciler, Veteriner İşleri Müdürlüğü barınma alanında bulunan hayvanları severek, hayvan sağlığı merkezinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi edindi. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yapılan etkinliğin sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi.

"Satın alma, sahiplen" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçede sokağa terk edilen can dostlarının sahiplendirilmesini teşvik edecek çalışmaları artıracaklarını vurgulayarak, belediye olarak yaşatmayı seçtiklerini kaydetti. Göreve geldikten sonra tam 166 patili dostun yeni ailesine kavuştuğunun altını çizen Başkan Kınay, 3 bin 447 sokak hayvanının Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kısırlaştırıldığını paylaştı. Çocukların hayvan sevgisi ile büyümesinin önemine işaret eden Başkan Kınay, Karabağlar'da yaşayan her canlının yaşam hakkını savunmayı sürdüreceklerini aktardı.

Sahiplendirme buluşması düzenlenecek

Karabağlar Belediyesi, 7 Ekim Pazartesi günü Hayvan Sağlığı Merkezi'nde barınan can dostlarını sahiplendirmek için "Yuvam Olur musun" etkinliğinin ikincisini düzenleyecek. Etkinlik, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı'ndan Çocuklara Hayvan Sevgisi Eğitimi - Son Dakika

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