Karabağlar Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı öncesi personelle bayramlaştı.

15.06.2024 15:50
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(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı öncesi personelle bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, "Bu yolda aynı inanç ve özveriyle yürüyerek, daha güzel bayramları hep birlikte karşılayacağız. Karabağlar'ın hikayesini İzmir'e, Türkiye'ye anlatacağız. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kınay kutlama programı kapsamında ilçenin farklı noktalarında yer alan Fen İşleri, Temizlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri, Veteriner İşleri, Kültür, Zabıta, Spor İşleri müdürlüklerinin yanı sıra Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Fidanlık ve KARBEM'i ziyaret etti. Kınay, ayrıca ana hizmet binasındaki birimleri de dolaşarak, çalışanlara sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

"Adımlarımızı, çalışmalarımızı, yolumuzu birlikte büyüteceğiz"

Başkan Kınay, "İlk bayram sizlerle tanışma, ilk adımdı. Bundan sonra çok daha büyük adımlarımız olacak. Adımlarımızı, çalışmalarımızı, yolumuzu birlikte büyüteceğiz. Karabağlar'ın ihtiyaçlarını karşılama, herkese dokunma çabamız artarak sürecek" dedi.

İlçede sosyal belediyeciliği her mahalleye yayacaklarını vurgulayan Kınay, "Sosyal belediyecilik çalışmalarımızla 5 yıl boyunca her mahallemize ve insanımıza dokunacağız. Bu ülkenin ihtiyacı olan hak ettiğimiz yaşama kavuşma mücadelesini Karabağlar'ın her noktasında devam ettireceğiz. Bu bir ekip çalışması. Karabağlar Ailemiz sizlerin emekleri, alınteri ve özverileriyle güçlenerek yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Hak ettiğimiz yaşam için direnmeye hep birlikte devam edeceğiz"

İzmir'e ve Türkiye'ye hikayesi anlatılacak bir Karabağlar hayaliyle çalışacaklarını belirten Başkan Kınay, şunları söyledi:

"Yeni bir umutla başlattığımız yolculuğumuzu, hayatın her alanında yürüyerek değil koşarak sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz ancak bizim yaratmadığımız ekonomik sıkıntıları dayanışmayla aşacağız. Hak ettiğimiz yaşam için direnmeye hep birlikte devam edeceğiz. Çok daha iyi günleri birlikte karşılayacağız. Birçoğunuz bu bayram da ailelerinizden, sevdiklerinizden ayrı şekilde sahada görev yapacak. Emekleriniz, dökeceğiniz alın teri için şimdiden teşekkür ediyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum."

Başkan Helil Kınay'ın şantiyelerdeki buluşmasına belediye başkan yardımcıları ile Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ve Belediye İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan da katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı - Son Dakika

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