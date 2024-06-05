Karabağlar Belediyesi Haziran Ayı Toplantısında Doğal Gaz Kararı Alındı

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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Helil Kınay'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Helil Kınay'ın Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşların yoğun talebinin olduğu doğal gaz konusunda karar alındı.

Meclis üyeleri tarafından verilen önergeler bölümünde meclis üyelerinin önergesiyle Uzundere Mahallesi, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Umut, Ali Fuat Erden, Gazi, Devrim, Uzundere, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin, Cennetçeşme Mahalleleri ile Yurtoğlu, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Peker, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerinin bir bölümünü kapsayacak olan doğal gaz çalışmalarının yürütülmesi için meclisten onay istendi. Komisyonlara sevk edilen kararın görüşülmesinin ardından, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Karabağlar Şehir Tiyatrosu kurulacak

Karabağlar Belediyesi kültür ve sanat için yeni bir adım daha attı. Karabağlar'da bir şehir tiyatrosu kurulması yönündeki önerge, mecliste oy birliği ile kabul edildi. Vatandaşların kültür ve sanatla iç içe yaşadıkları bir Karabağlar oluşturmak için daha çok çalışacaklarını vurgulayan Başkan Kınay; bu kararın, tüm mahallelerde kültür ve sanatın yaşamın bir parçası olması için yapılacak çalışmalarının başlangıcı olduğunu belirtti.

Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olundu

Gündemde yer alan bir diğer konu olan Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olunması konusu meclis üyelerinin onayına sunularak kabul edildi. Sağlıklı Kentler Birliği'ne Karabağlar temsilcisi olarak Nurcan Pirgan Çakır ve Mehmet Türkbay görevlendirilmesi onaylandı. Başkan Kınay sağlık dirençli yaşanılabilir kentler için koordinasyon ve iş birliklerinin güçlendirileceğini belirtti.

"Savaşın her türlüsüne karşıyız"

Meclis toplantısının sonunda ise önceki gün Nazım Hikmet Parkı'nda anısına konser düzenlenen şair Nazım Hikmet anılırken, yaklaşan Babalar Günü ve Kurban Bayramı da kutlandı. Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çeken Başkan Kınay, savaşın her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak, nerede olursa olsun yaşanan acılara ses çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Çevre Günü'nü kutlamıyoruz"

5 Haziran Çevre Günü'ne dikkat çeken Başkan Kınay Çevre Günü'nün kutlama değil çevre sorunlarına dikkat çekmek amacında olduğunu belirterek, kentleri, yaşamı ve geleceği korumak için Karabağlar'dan başlayarak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Gezi Parkı'nı andı

Gezi Direnişin 11. yılını da anan Başkan Kınay, kentleri ve yaşamı savunmanın suç olmadığını belirterek Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, Can Atalay ve gezi tutuklularının özgürlüklerine kavuşması yönünde çağrı yaptı.