Karabağlar Belediyesi itirazları nedeniyle 100 bin sosyal konut projesi başlayamadı

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AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Karabağlar Belediyesinin itirazları nedeniyle 100 bin sosyal konut projesinin başlayamadığını bildirdi.

Uzun, 2019'da Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) planlanan 100 bin sosyal konut projesinin, Karabağlar Belediyesinin 4. kez plan ve ihalelere yapmış olduğu itiraz ve açmış olduğu davalar nedeniyle başlanamadığını belirtti.

Uzun, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın, projeye karşı çıktığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"CHP zihniyeti 2009 yılından beri hem kentsel dönüşüme ve yatırımlara karşı çıkarak, kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyerek, halkımızı her zaman hem korkutmuş, hem de kandırmıştır. Sayın Kınay, İzmir'de depreme karşı en riskli binaların bulunduğu ilçede yaşadığımızı unutmayınız. Sizlere kalsaydı, İzmir'imize bugün en büyük hizmeti veren iki büyük proje olan Konak ve Sabuncubeli tünelleri olmayacaktı. AK Parti hükümetimizin kararlı iradesiyle, halkımızın menfaatleri her şeyin üstünde tutularak, bu hizmetler gerçekleştirilmiştir. Bugün bu hizmetlerden memnun olmayan bir kişi yoktur."