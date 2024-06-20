Karabağlar Belediyesi Kadınlara Spor İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Kadınlara Spor İmkanı Sunuyor

Karabağlar Belediyesi, kadınlar için haftada iki gün antrenör eşliğinde Yeşilyurt Halı Sahası'nda spor yapma imkanı sunuyor. Pazartesi ve perşembe günleri düzenlenen pilates ve aerobik dersleri, kadınların sağlıklı yaşam için adım atmalarını ve sosyalleşmelerini sağlıyor. Ayrıca Karabağlar Belediyesi, kadınlar, gençler ve çocuklar için spor faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.

20.06.2024 14:47
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, kadınlar için haftada iki gün antrenör eşliğinde Yeşilyurt Halı Sahası'nda spor yapma imkanı sunuyor.

Karabağlar Belediyesi, pazartesi ve perşembe günleri Yeşilyurt Halı Sahası'nda kadınlar için pilates ve aerobik dersleri imkanı sunuyor. Saat 08.30'da başlayan dersler, 09.30'da sona eriyor. Antrenör Feyza Yıldızhan tarafından verilen derslerde kadınlar hem sağlıklı yaşam için adım atıyor hem de sosyalleşiyor. Haftanın iki günü yapılan bu dersler, kadınların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarına katkı sağlıyor. Pilates dersleri, 18 yaşından büyük olmak üzere her yaş ve seviyeden kadının rahatlıkla katılabileceği bir egzersiz programı sunuyor. Pilates derslerinin yanında yapılan aerobik dersleri ise yüksek enerji ve dinamizm içeriyor. Kadınların sağlığını destekleyen bu egzersizler, ritmik müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor ve katılımcıların hem eğlenmesini sağlıyor hem de sağlıklarını olumlu yönde etkiliyor.

Kadınlar sabah sporu için Yeşilyurt Halı Sahası'na giderek kaydolabiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 0232 414 79 01 numarasını arayabiliyor.

Kadınlar, gençler ve çocuklar için spor faaliyetleri artacak

Kadınlar ve gençler için spor imkanlarını artırmak için daha çok çalışacaklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, onların hayatlarına dokunmanın önemini vurguladı. Karabağlar'daki sportif faaliyetleri çoğaltacaklarını ifade eden Başkan Kınay, özellikle yaz aylarında etkinliklerin sayısının artacağını ve daha geniş kitlelere yayılacağını söyledi. Yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan ve bölgenin en büyük spor tesisi olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi hakkında konuşan Başkan Kınay, tesisin sadece Karabağlar'a değil tüm İzmir'e değer katacağını ve yarınlarımız olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada ve kadınların sosyalleşerek sağlıklı bir yaşam sürmelerinde önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Başkan Kınay, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yanı sıra mahallelerdeki halı saha ve diğer spor alanlarının sayısını çoğaltacaklarını ve bu sayede gençlerin, çocukların ve kadınların sportif faaliyetlerle buluşma imkanlarını artıracaklarının altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Kadınlara Spor İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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