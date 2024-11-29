Karabağlar Belediyesi'nden Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nden Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Karabağlar Belediyesi\'nden Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Karabağlar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenler ve eğitimciler için özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, eğitimin önemine değinerek öğretmenlerin toplumsal aydınlanmadaki rolünü vurguladı.

29.11.2024 12:55  Güncelleme: 13:39
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki öğretmenler ve eğitimciler için etkinlik düzenledi. Kibar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, "Öğretmenlerimizin emeklerine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, asıl kurtuluş eğitimle başlıyor" dedi.

Karabağlar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki öğretmenler ve eğitimciler için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kibar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Helil Kınay, Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden Mediha Çalın'ın torunu Zeynep Çalın Bekgöz, Eğitim İş, Eğitim Sen, Eğit-Der, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Emekli Sen, Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği temsilcileri, ADD temsilcileri, KARBEM'de görev yapan öğretmenler ve belediye meclis üyeleri katıldı.

"Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, asıl kurtuluş eğitimle başlıyor"

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, öğretmenlerin toplumsal aydınlanmadaki önemine vurgu yaparak, "Hayatımın her alanında beni ben yapan, elime, omuzuma ve yüreğime dokunan öğretmenlerimden bir parçayı hep taşıyorum. Bugün burada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkarak, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek için hep birlikte mücadele ediyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki aydınlanma ateşini, Köy Enstitüleri'nden bugüne taşıyarak geleceğe umutla bakıyoruz. Öğretmenlerimizin emeklerine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, asıl kurtuluş eğitimle başlıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamına yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Öğretmenlik, en kutsal mesleklerden biri"

Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden Mediha Çalın'ın torunu Zeynep Çalın Bekgöz ise konuşmasında babaannesinin anılarını paylaşarak güçlü kadınların eğitimdeki rolüne dikkat çekti. Zeynep Çalın, "Eğitim, hepimizin geleceği. Öğretmenlik, en kutsal mesleklerden biri. Babaannem Cumhuriyet'in yokluk içinde verdiği mücadelede, eğitimin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşamış bir öğretmendi. Bugün de kadınlarımız, güçlü bir şekilde çocuklarımızı yetiştirerek bu mirası sürdürüyor" diye konuştu.

Programda KARBEM'de (Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi) çocuklara eğitim veren öğretmenler ve diğer katılımcılar, dayanışma ve aydınlanma mücadelesine vurgu yaparak, geleceğe ilişkin umutlarını dile getirdi. Köy Enstitüsü mezunu sınıf öğretmeni ve yazar İsmihan Şirin'in mandoliniyle mini bir konser verdiği gecede Başkan Helil Kınay, Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden Mediha Çalın'ın torunu Zeynep Çalın Bekgöz'e günün anısına bir hediye vererek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nden Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika

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