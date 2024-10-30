Karabağlar Belediyesi'nden Deprem Farkındalığı İçin Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nden Deprem Farkındalığı İçin Fotoğraf Sergisi

Karabağlar Belediyesi, İzmir Depremi ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 'Kent mi' isimli fotoğraf sergisini açtı. Başkan Helil Kınay, geçmişteki hataları düzeltmeden yeni doğruların oluşturulamayacağını vurguladı. Sergi, 12 Kasım'a kadar açık kalacak.

30.10.2024 15:02
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Depremi'yle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) iş birliğiyle hazırladığı "Kent mi" isimli fotoğraf sergisi izlenime açıldı. Açılışta konuşan Başkan Helil Kınay, "Geçmişin yanlışlarını düzeltmezsek yeni doğrular yaratamayız" dedi.

Karabağlar Belediyesi, 4 yıl önce 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir Depremi ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerin ilki olan "Kent mi" başlıklı fotoğraf sergisi, İFOD ile iş birliğiyle ziyarete açıldı. Açılışa, Başkan Kınay, İFOD Proje Koordinatörü Tayfun Kocaman, fotoğraf sanatçıları, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Ana hizmet binası meclis fuaye alanındaki açılışta konuşan Başkan Kınay, şunları söyledi:

"Geçmişin yanlışlarını düzeltmezsek yeni doğrular yaratamayız. Bunun en güzel örneği fotoğraflardır aslında. Biz İFOD ile beraber bu sergiyi yaparken, bu alandaki fotoğrafları belediyemize gelen herkes görsün istiyoruz. Halkımızla beraber iç içe olalım. ve geldiğimiz, getirdiğimiz her evrakta, her izinde, her dosyada buralardan geçerken birlerinin görmek istemediği, duymak istemediği, unuttuğu gerçekleri hatırlatalım diye uğraşıyoruz. Yitip giden hayatlar, umutlar, aileler, geçmiş, gelecek gibi değerlendirmelerin yapılmadığı bir acıyı yaşadık ve hala yaşıyoruz. Bu ülkenin geçmişi depremlerle ve acılarla dolu. Biz yaşadığımız acıların sebeplerini biliyoruz, sonuçlarını biliyoruz. Bu sonuçları en ağır bedellerle ödüyoruz, ödüyoruz, ödüyoruz... 30 Ekim'de konuşurken, yıllarca bu konuşmaları çok yaptık. Aslında hepimiz bu sürecin içerisinde bir parçayız. Her depremde, ama bu böyle olmamalıydı, ama bu yanlıştı diyoruz. Ama unutuyoruz, devam ediyoruz. Biz farkındalığı vatandaş olarak büyütelim ki, oğlum gelecekte 'Aman şu kolonu keseyim de mutfağı büyüteyim' demesin. 'Aman ucuza iş yaptırayım mühendis mimar denetimi olmasa da olur' demesin. 'Evim 3 kat değil de 4 kat imarsız olsun' demesin. Aynı zamanda yönetenler ve bu projeleri hazırlayan mühendisler, mimarlar, denetleyenler, müteahhitler, 3 kuruş fazla kazanacağım diye bakın nelere mal oluyor. Bunun farkında olmasını, diplomasını, imzasını doğru kullanmasını istedik."

Başkan Kınay, Karabağlar'ın kentsel dönüşüme en fazla gereksinim duyan ilçelerin başında geldiğini hatırlatarak, "Bunları düzeltirken, işe doğrularla başlamak istiyoruz. Kentimizin planlarını hayata geçirirken, yönetimiyle, doğru yapılaşmasıyla yaşayan ve yaşatan Karabağlar yapmak istiyoruz. Bir daha bu acılar yaşanmasın diye hep beraber mücadelemizi edelim. Doğru için de hep beraber çalışalım ve o doğruları büyütelim" diye konuştu.

İFOD Proje Koordinatörü Tayfun Kocaman ise farkındalık yaratmak amacıyla 35 arkadaşıyla bu sergiyi daha önce farklı noktalarda açtıklarını belirterek, "Sergiye 'Kent mi' adını koyduk. Yani böyle bir kent olur mu? Olmalı mı? Bu bakış açısı değiştirilmeli mi diyerek yaptık. Vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kınayi konuşmanın ardından Kocaman'a doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti. Serginin ardından "Depremde yıkılan bir binanın anatomisi" isimli belgesel gösterimi yapıldı.

35 sanatçının katılımıyla hızla büyüyen nüfus sorunu ve çarpık kentleşmeye dikkati çekmek amacıyla hazırlanan sergi, fotoğraf sanatçıları Tayfun Kocaman ve Liane Bencuya koordinatörlüğünde düzenlendi. Sergi, 12 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

Karabağlar Belediyesi, Deprem Farkındalığı Haftası'nda etkinliklere devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nden Deprem Farkındalığı İçin Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

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