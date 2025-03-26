Karabağlar Belediyesi'nden Seyyar Satıcılara Ramazan Öncesi Düzenleme - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nden Seyyar Satıcılara Ramazan Öncesi Düzenleme

Karabağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde seyyar satıcılık kontrolü için Bozyaka Kapalı Pazar Yeri'ni seyyar satıcılara açacak. Uygulama ile alanda düzen sağlanacak ve vatandaşlar rahat bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

26.03.2025 12:13  Güncelleme: 13:09
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde kent merkezinde yaşanan kaldırım ve yol işgallerini önlemek amacıyla önemli bir adım atıyor. Eskiizmir Caddesi üzerindeki Bozyaka ve Zincirlikuyu bölgelerinde yoğunlaşan seyyar satıcılığı kontrol altına almak amacıyla, Bozyaka Kapalı Pazar Yeri bu yıl seyyar satıcıların kullanımına açılacak.

29 Mart 2025 Cumartesi günü 08.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olacak Bozyaka Kapalı Pazar Yeri'nde, seyyar satıcılar belirlenen alanlarda satış yapabilecek. Bu uygulama ile hem vatandaşların bayram alışverişlerini daha düzenli ve rahat şekilde yapmaları sağlanacak hem de kent merkezindeki yaya yollarında oluşan işgallerin önüne geçilecek.

Başvuru için son gün 28 Mart Cuma

Belediye yetkilileri, seyyar satıcıların en geç 28 Mart 2025 Cuma günü saat 12.00'ye kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti. Başvuru için Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden (Eskiizmir Caddesi No: 423, Kibar Mahallesi Hizmet Kompleksi) temin edilecek dilekçenin teslim edilmesi gerekiyor.

Satış yapılabilecek ürünler

Açılacak stantlar Tekstil ürünleri (giyim, ayakkabı vb.), Kuruyemiş ve şekerleme, Hırdavat malzemeleri, Züccaciye ürünleri ve Hediyelik eşyalarından oluşacak. Yetkililer, izinsiz tezgah açan satıcılar hakkında cezai işlem uygulanacağını da hatırlattı.

Ayrıca konu ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 0232 414 78 24 numaralı telefonu üzerinden iletişime geçilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nden Seyyar Satıcılara Ramazan Öncesi Düzenleme - Son Dakika

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