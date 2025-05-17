Karabağlar Belediyesi'nden Sürdürülebilir Atık Yönetimi İçin İstişare Toplantısı

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, çevre dostu, modern ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi kurmak amacıyla kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörden çevre mühendislerinin yer aldığı istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren kent hedeflediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Helil Kınay, "Ortak akılla hareket ederek Karabağlar'ı çevre dostu bir ilçeye dönüştürme yolunda kararlıyız" dedi.

Karabağlar Belediyesi, çevre dostu, modern ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi kurmak amacıyla istişare toplantısı düzenledi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Helil Kınay, Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, Meclis Üyesi Rahile Yeni, TMMOB Çevre mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Mustafa Güleş'in yanı sıra üniversitelerden akademisyenler, kamu kurumlarının teknik personeli, çevre mühendisleri ile birim müdürleri katıldı. Toplantıda, mevcut atık yönetimi uygulamaları değerlendirildi. Evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması, ambalaj ve hacimli atıkların geri dönüşümü, organik atıkların değerlendirilmesi ve geçici depolama alanı gibi konular ele alındı.

Sahada teknik inceleme yapıldı

Ayrıca teknik heyet, belediyeye ait atık toplama ve geçici depolama alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Uzmanlar, mevcut çalışmalar hakkında belediye teknik personelinden bilgi aldı. Atıkların toplanmasından ayrıştırılmasına kadar olan süreçler gözlemlendi ve teknik kapasitenin geliştirilmesine yönelik çeşitli tespitler yapıldı.

"Karabağlar'ı çevre dostu bir ilçeye dönüştürme yolunda kararlıyız"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren bir kent hedeflediklerini belirterek, "Atıkların yalnızca bertaraf edilmesini değil, geri kazanım ve yeniden kullanım olanaklarının artırılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, akademik bilgi ve sektör tecrübesiyle şekillenecek bir sistem inşa etmek istiyoruz. Ortak akılla hareket ederek Karabağlar'ı çevre dostu bir ilçeye dönüştürme yolunda kararlıyız" dedi.

Toplantı sonunda, bilimsel temelli, uzun vadeli ve entegre bir atık yönetimi modelinin oluşturulması hedefi vurgulandı.