Karabağlar Belediyesi, Yeşilyurt Pazaryeri'nde çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi, Yeşilyurt Pazaryeri'nde çalışmalarına devam ediyor

Karabağlar Belediyesi, Yeşilyurt Pazaryeri\'nde çalışmalarına devam ediyor

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların pazar ihtiyaçlarını karşılayacak ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacak Yeşilyurt Pazaryeri'nde çalışmalarına devam ediyor. Pazaryerinde 250 tezgah ve 115 araçlık otopark yer alacak.

19.05.2024 11:11  Güncelleme: 11:37
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, vatandaşların pazar ihtiyaçlarını karşılayacak ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacak Yeşilyurt Pazaryeri'nde çalışmalarına devam ediyor.

Karabağlar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşilyurt bölgesinde yaşayan vatandaşlar, modern ve kapalı bir pazaryerine kavuşacak. Bahçelievler Mahallesi Ulu Önder Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekarelik arsada yapımı devam eden pazaryerinde, 250 tezgah ve 115 araçlık otopark yer alacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, modern mimariye sahip yeni pazaryerinin, on binlerce kişinin yaşadığı  bölgeye değer katacağını ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılmasına olanak yaratacağını vurguladı. Başkan Kınay, "Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızı hak ettikleri modern, kapalı ve çok amaçlı pazaryerlerine kavuşturmak önceliğimiz olacak. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi, Yeşilyurt Pazaryeri'nde çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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