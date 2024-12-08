Karabağlar Belediyesi Yunan Başkonsolosu’nu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağlar Belediyesi Yunan Başkonsolosu’nu Ziyaret Etti

Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Kostas'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler ve olası iş birlikleri ele alındı.

08.12.2024 13:23  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Kostas makamında ziyaret etti.

Karağbağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, konsolosluk ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Kostas makamında ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, Karabağlar Belediyesi'nin çalışmaları, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve proje iş birlikleri konuları ele alındı.

Komisyon üyeleri, daha önce de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosunu ziyaret etmişti. Ziyaretlerin, diğer ülke temsilcileriyle işbirliği ve dayanışma çerçevesinde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Karabağlar Belediyesi, Avrupa Birliği, Yerel Haberler, Yunanistan, Diplomasi, Belediye, Politika, Güncel, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi Yunan Başkonsolosu’nu Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
09:36 Esad’ı kaçıran uçak düştü mü Bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Bir anda radardan kayboldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 14:02:59. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi Yunan Başkonsolosu’nu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.