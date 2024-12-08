Karabağlar Belediyesi Yunan Başkonsolosu’nu Ziyaret Etti

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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Kostas makamında ziyaret etti.

Karağbağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, konsolosluk ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Kostas makamında ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, Karabağlar Belediyesi'nin çalışmaları, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve proje iş birlikleri konuları ele alındı.

Komisyon üyeleri, daha önce de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosunu ziyaret etmişti. Ziyaretlerin, diğer ülke temsilcileriyle işbirliği ve dayanışma çerçevesinde devam edeceği kaydedildi.