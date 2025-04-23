Karabağlar'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Karabağlar'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Çocuklar, gösterilerde performans sergilerken Başkan Helil Kınay, çocuklara başkanlık koltuğunu sembolik olarak devretti. Meclis oturumunda çocuklar, çevre temalı dilek ve önerilerini dile getirdi.

23.04.2025 11:56  Güncelleme: 12:47
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. İlk olarak Karabağlar Belediyesi Özgür Çocuk Evi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı gösteri, Mobilya Akademi'de sahnelendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocukların performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterinin finalinde çocuklar, Başkan Helil Kınay ile birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Hatice Hanım İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elifnaz Uyanık ile Selim Ayaz Çok'u makamında ağırlayarak başkanlık koltuğunu sembolik olarak devretti. Minik başkanlar, çevre duyarlılığı ve hayvan sevgisine dair yaptıkları anlamlı konuşmalarla takdir topladı. Karabağlar'ın daha temiz, yeşil ve hayvan dostu bir ilçe olması için önerilerini dile getiren öğrenciler, geleceğe dair umut verdi.

Kutlamalar kapsamında Karabağlar Belediye Meclisi'nin koltuklarına bu kez de çocuklar oturdu. Karabağlar'ın 58 mahallesinden gelen çocuklar, meclis kürsüsünde dilek ve önerilerini dile getirdi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların daha güzel bir Karabağlar için yapmış olduğu konuşmaları dikkatle dinleyerek notlar aldı. Çevre temizliğinden park alanlarının artırılmasına, okullardaki sosyal faaliyetlerden hayvan haklarına kadar birçok konuda görüşlerini paylaşan çocuklar, yaşadıkları ilçeye olan bağlılıklarını ve sorumluluk bilincini ortaya koydu.

Meclis oturumunun ardından çocuklar, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ı makamında ziyaret ederek duygu ve düşüncelerini birebir paylaşma fırsatı buldu.

"Çocuklarımızla Atatürk'ün izinde daha aydınlık bir Karabağlar için omuz omuza yürüyeceğiz"

Etkinliklerin sonunda konuşan Başkan Helil Kınay, "Bugün söz çocuklarımızda. Şimdi onların konuşma zamanı. Birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Ama en çok da gurur duyduğum şey, bir yıldır çok güzel bir ailenin parçası olmamız. Ben bu ailenin parçası olmaktan Karabağlar'da sevgiyi, dayanışmayı ve umudu büyütmekten gurur duyuyorum. Aldığımız sözleri yerine getirmek için hep birlikte çalışacağız. Çocuklarımızla Atatürk'ün izinde, daha aydınlık bir Karabağlar için omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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