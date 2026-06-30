Karabağlar'da Çocuk Dostu Kent Projesi Başladı - Son Dakika
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Karabağlar'da Çocuk Dostu Kent Projesi Başladı

30.06.2026 15:38  Güncelleme: 16:46
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Karabağlar Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı başladı. "Çocuk Dostu Kent" temasıyla gerçekleştirilen program kapsamında üniversite öğrencileri, akademisyenler ve paydaş kurumlar, üç hafta boyunca Karabağlar'da saha çalışmaları yaparak çocuk odaklı kent projeleri geliştirecek.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı başladı. "Çocuk Dostu Kent" temasıyla gerçekleştirilen program kapsamında üniversite öğrencileri, akademisyenler ve paydaş kurumlar, üç hafta boyunca Karabağlar'da saha çalışmaları yaparak çocuk odaklı kent projeleri geliştirecek.

Mobilya Akademi'de düzenlenen Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı'nın açılışı geniş katılımla gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, ilk yıl elde edilen deneyimin ikinci programa önemli bir birikim kazandırdığını belirterek, öğrencilerin fikirlerinin yalnızca akademik bir çalışma olarak kalmayacağını, Karabağlar'ın geleceğine yön verecek projelere dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

Kocaer, çocuk dostu kent yaklaşımının yalnızca çocuklar için değil, herkes için daha güvenli ve yaşanabilir kentler oluşturmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "Üniversite öğrencilerimizin henüz eğitim hayatlarındayken yerel yönetimle birlikte üretim sürecine katılmaları çok değerli. Ortaya çıkacak projelerin uygulanabilir olanlarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

AKADEMİ SAHAYA TAŞINIYOR

Program koordinatörlerinden Büşra Koç, geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen deneyimlerin bu yıl daha da geliştirildiğini belirterek, farklı üniversitelerden 17 öğrencinin Karabağlar'da saha araştırmaları yapacağını söyledi.

Koç, çocuk dostu kent anlayışını yalnızca fiziksel mekan düzenlemeleriyle sınırlamadıklarını ifade ederek, "Mahalleleri çocuklarla birlikte keşfedecek, mahalle sakinlerini dinleyecek ve ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik proje önerileri geliştireceğiz. Teknik ve sosyal bilimleri aynı masada buluşturuyoruz" diye konuştu.

Programın geçen yılki çıktıları hakkında bilgi veren Özge Uzun ise saha araştırmaları, teknik geziler ve grup çalışmalarının ardından her mahallenin kendi ihtiyaçlarına uygun proje önerileri geliştirildiğini, bu yıl da benzer yöntemle daha kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

"ÇOCUK DOSTU KENT, ORTAK AKILLA MÜMKÜN"

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Gökmen, kentlerin ancak yerel yönetimler, akademi, meslek insanları, sivil toplum ve yurttaşların ortak çalışmasıyla dönüşebileceğini söyledi.

Çocuk dostu kent anlayışının büyük projelerden önce küçük ama etkili dokunuşlarla başladığını vurgulayan Gökmen, güvenli bir yaya geçidi, gölge sağlayan bir ağaç ya da çocukların özgürce oynayabileceği bir sokağın bile kent yaşamını değiştirebileceğini ifade etti.

"ÇOCUK DOSTU KENT, GÜZEL ANILAR BİRİKTİREBİLEN KENTTİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Ekşioğlu Çetintahra, çocuk dostu kent kavramına farklı bir bakış açısı getirerek, çocukların gelecekte gülümseyerek hatırlayacakları anılar biriktirebildikleri kentlerin gerçek anlamda çocuk dostu kentler olduğunu söyledi.

Ekşioğlu, çocuk dostu kent yaklaşımının yalnızca parklar ve oyun alanları üretmekten ibaret olmadığını, çocukların güvenle büyüyebilecekleri, hayal kurabilecekleri ve yaşam deneyimleri oluşturabilecekleri mekanlar tasarlamayı hedeflediğini ifade etti.

"KENTLER İNSAN İÇİN VAR"

Sosyolog Prof. Dr. Uğur Tekin, kentlerin rant odaklı değil, insan odaklı planlanması gerektiğini belirterek, çocuk dostu kent anlayışının kamusal alanları güçlendiren ve çocukların doğayla buluşmasını sağlayan yaşam alanlarını esas alması gerektiğini dile getirdi.

SOSYAL BOYUTA DİKKAT ÇEKİLDİ

Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan Sosyolog Taner Yavuz ise Karabağlar'ın demografik yapısına ilişkin verileri paylaşarak, çocuk nüfusunun mahallelere göre farklılık gösterdiğini, özellikle tek ebeveynli aileler ve sosyal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların önemine dikkati çekti.

"ÜRETİLEN HER FİKİR BİZİM İÇİN YOL GÖSTERİCİ"

Karabağlar Belediyesi Başkan Vekili Burcu Uğantaş da konuşmasında Karabağlar Akademi'nin belediye açısından yalnızca akademik bir etkinlik olmadığını belirterek, program kapsamında geliştirilen önerilerin belediyenin karar süreçlerine yön verdiğini ifade etti.

Geçen yıl hazırlanan bazı çocuk dostu uygulamaların hayata geçirilmeye başlandığını açıklayan Uğantaş, bu yıl geliştirilecek projelerin de kent yaşamına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Öğrencilerin özgür bakış açısının belediyeye yeni ufuklar kazandıracağını vurgulayan Uğantaş, "Sizlerin üreteceği fikirler bize ilham verecek ve kentimizi birlikte geliştireceğiz" dedi.

GENİŞ İŞ BİRLİĞİ

Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı'nın ana paydaşlığını Dokuz Eylül Üniversitesi üstlenirken, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik paydaş olarak programa katkı sunuyor.

Programda ayrıca Superpool, Şehir Dedektifi, Yaya Derneği ve UrbanTank gibi sivil toplum kuruluşları da yer alıyor.

Öğrenciler, üç hafta sürecek program boyunca saha araştırmaları, seminerler, teknik geziler ve mahalle çalışmalarıyla çocuk dostu kent yaklaşımına yönelik proje önerileri hazırlayacak. Hazırlanan çalışmalar program sonunda düzenlenecek final sunumuyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Çocuk Dostu Kent Projesi Başladı - Son Dakika

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