Karabağlar'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Karabağlar'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyetin 101. kuruluş yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler kapsamında sergi, belgesel gösterimi ve müzikli gösteri büyük ilgi gördü. 'Fotoğraflarla Cumhuriyet' sergisi ve 'Cumhuriyete giden yol' belgeseli halk tarafından ilgiyle izlendi.

23.10.2024 11:58  Güncelleme: 13:20
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyetin 101. kuruluş yılını ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutluyor. Etkinliklerin ilk gününde düzenlenen sergi, belgesel gösterimi ve müzikli gösteri büyük ilgi gördü.

Karabağlar Belediyesi'nin 1 hafta boyunca ilçenin tüm noktalarında düzenleyeceği Cumhuriyet Bayramı etkinliklerin açılışı İFOD sergisi ile başladı. "Fotoğraflarla Cumhuriyet" isimli fotoğraf sergisinin açılışını Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler yaptı. Belediye ana hizmet binasında açılan ve 18 fotoğraf sanatçısının 30 eserinin yer alacağı sergi 31 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

Etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde Fahrettin Altay Mahallesi-Haydar Mert Parkı'nda "Cumhuriyete giden yol" isimli belgesel gösterimi de düzenlendi. İşgal günleriyle başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin yer aldığı belgesel gösterisi mahalle sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.

Başkan Kınay: Soluğumuz Cumhuriyet

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Sanatçılar Orhan Aydın, Metin Coşkun, Dengin Ceyhan ve Gülcan Altan'ın "Yaşasın Cumhuriyet" adlı müzikli gösteri büyük beğeni topladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay gösteri sonunda sahnede kutladığı sanatçılara fidan sertifikası sundu. Başkan Kınay "Bizlere keyif dolu anlar yaşatan ve Cumhuriyet coşkumuza ortak olan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Buradan bir kere daha ifade etmek isterim ki bizim nefesimiz ve soluğumuz Cumhuriyet!. Bu yüz yıllarca devam edecek. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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