Karabağlar'da Kadın Balkonundan Düştü, Eşi Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde karısını apartmanın 4. katındaki balkondan attığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Mart'ta arkadaşları A.G'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde bir araya gelen Aylin G. (30) ve eşi Okan G. (34) arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra Aylin G, 4. kattaki evin balkonundan bir otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Okan G, eşini balkondan attığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalandı.

Aylin G'nin kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu, bir süredir ailesinin yanında kaldığı öğrenildi.

Çiftin çocuklarının ise devlet korumasında olduğu belirtildi.