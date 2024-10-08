İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta bir kadını darbettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayımlanan şüpheli, gözaltına alındı.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ş.K'nin (27) yumruklu saldırısına uğradı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında kamera kayıtlarından kimliği belirlenen Ş.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin hakkında hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.
Öte yandan kadının Ş.K'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabağlar'da Kadın Saldırısına Gözaltı - Son Dakika
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