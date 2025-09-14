Karabağlar'da Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğinde yürütülen 'Bütünleşik Risk Temelli Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve Özgün Dönüşüm Stratejilerinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Karabağlar'da çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Yapısıyla, yaşamıyla, halkıyla birlikte dönüşümün bütün boyutlarını göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Karabağlar Belediyesi ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğinde yürütülen 'Bütünleşik Risk Temelli Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve Özgün Dönüşüm Stratejilerinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Karabağlar'da çalıştay düzenlendi. Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ölçüt Değerlendirme Çalıştayı'nda, kentsel dönüşüm sürecinde bütünleşik risk yönetiminin önemi vurgulanarak, ilçenin bu alandaki öncü rolü öne çıkarıldı.

Çalıştayın açılışında Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, farklı kurum temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, STK'lar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve merkezi idareden katılımcıların yer almasının önemine değinerek teşekkür etti. Karabağlar'daki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin verileri paylaşan Kocaer, "Karabağlar 'da 540 hektar riskli alan, 106 hektar ikinci riskli alan, 7 hektarlık rezerv alan ve Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü 32 hektarlık dönüşüm alanı bulunuyor. İlçemizde yaklaşık 52 bin yapının yaklaşık yarısının yapı kayıt belgesi aldığını biliyoruz. Bu tablo, bütünleşik bir yaklaşım ihtiyacını ortaya koyuyor. İklim krizleri ve ekonomik sorunlarla birlikte özellikle kadınların, çocukların ve engellilerin dirençliliğini artıracak çalışmalara da öncelik vermek zorundayız" diye konuştu.

Sunumlar

Program kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi'nden Ekrem Ayalp, UrbanCode'dan Şehir Plancısı Elif Esra Şahin ve Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Utku sunum yaptı.

İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi'nden Ekrem Ayalp, kentsel dönüşümün çok boyutlu yapısına dikkati çekerek, sağlıklı bir uygulama süreci için bütünleşik bir yol haritası çizilmesinin gerekliliğini ifade etti. Ayrıca, Karabağlar ilçesi özelinde hazırlanan yol haritasının, benzer çalışmaları yürütecek yerel yönetimler için örnek teşkil edeceğini vurguladı.

UrbanCode'tan Elif Esra Şahin ise "Bütünleşik Afet Yönetimi" ile "Bütünleşik Risk Yönetimi" arasındaki farklara değinerek, kentsel dönüşüm sürecinde risklerin tehlikeye dönüşmemesi için bütünleşik yaklaşımın önemini vurguladı. Şahin ayrıca, çalıştayın yerel yöneticiler, teknik personel ve akademisyenlerin katılımıyla veri temelli analizlerin yerel bilgi ve uzman görüşleriyle desteklenmesini ve afet risklerinin önceliklendirilmesine yönelik kolektif bir değerlendirme sağlamayı amaçladığını belirtti.

Doç. Dr. Utku ise, İzmir'in depremselliği üzerinden deprem–zemin–yapı ilişkisini anlatarak, sağlıklı bir dönüşüm süreci için "farkındalık, hoşgörü ve irade" üçgeninin önemine dikkati çekti.

"İzmir'de bu çalışmayı yürüten ilk belediyeyiz"

Çalıştayda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kentsel dönüşümün yalnızca yapısal bir değişim olmadığını, yaşamın her alanını kapsayan bir süreç olduğunu belirterek "Yapısıyla, yaşamıyla, halkıyla birlikte dönüşümün bütün boyutlarını göz önünde bulunduruyoruz. 17 aylık sürecimizde attığımız adımlarda, Kentsel Dönüşüm Konferansı'yla başlattığımız yolculuğumuzu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalar ve elde ettiğimiz sonuçlarla sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Kınay ayrıca, İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte sundukları proje ve kabul gören çalışmalarla "ilklerden birini gerçekleştirdiklerini" belirterek, "İzmir'de bu çalışmayı yürüten ilk belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kınay son olarak, Osman Aksüner Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ofisi ile ilgili olarak, "Açtığımız ofisimizle yaklaşık 17 ay önce başlattığımız masa başı çalışmalar artık sokağa yansıyor; teknik süreçler vatandaşlarımızla buluşuyor. Biz sağlıklı ve güvenli kentlerde hak ettiğimiz yaşamı yaratmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı