Karabağlar'da Silahlı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinden 5'i tutuklandı.

Çalıkuşu Mahallesi 3200 Sokak'ta 7 Haziran'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaralanan A.Ç. (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettti.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İki grup arasında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, tarafların olay günü birbirlerine konum atarak buluştukları belirtildi.

Öte yandan olay, güvenlik kameralarınca görüntülendi.