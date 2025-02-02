Karabağlar'da Sömestr Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Karabağlar'da Sömestr Spor Şenliği Düzenlendi

Karabağlar Belediyesi, spor okullarına katılan öğrenciler için düzenlediği 'Sömestr Spor Şenliği'nde, basketbol, voleybol ve futbol etkinlikleri gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Helil Kınay, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, sporu teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.

02.02.2025 12:10  Güncelleme: 13:12
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi spor okullarına katılan öğrenciler için "Sömestr Spor Şenliği" yaptı. Sporun gençler için önemine dikkati çeken Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay "Karabağlar'da sporu teşvik etmeye, gençlerimize ve çocuklarımıza yeni imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Şenlik kapsamında basketbol ve voleybol etkinlikleri İhsan Alyanak Spor Salonu'nda, futbol etkinliği ise Sevgi Mahallesi Halı Sahası'nda gerçekleştirildi. Toplam 850 spor okulu öğrencisinin katıldığı organizasyonda, sporcular maçlar yaparak kıyasıya yarıştı. Şenliklerin finalinde düzenlenen törenlere, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş da katılarak sporculara eşlik etti. Başkan Kınay, yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa takdim ederken, ayrıca tüm katılımcılara da anı madalyası verdi.

Sporun bireyler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Başkan Kınay, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yaparak sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Karabağlar'da sporu teşvik etmeye, gençlerimize ve çocuklarımıza yeni imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Sporu ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi. Kınay, Karabağlar Belediyesi Spor Okulları'nın 2024 yılında 16 tesis, 23 spor hocası ile altı bin 800 kişiye spor hizmeti sunulduğunu belirterek, 2025 yılında bu sayının artırılması için çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Sömestr Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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