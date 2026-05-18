Karabağlar'da Sosyal Market'in 2. Şubesi Çalıkuşu'nda Açıldı

18.05.2026 14:43  Güncelleme: 16:05
(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi ile Türk Kızılay Karabağlar Şubesi iş birliğinde hayata geçirilen Sosyal Market'in ikinci şubesi Çalıkuşu Mahallesi'nde hizmete açıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlara puan sistemiyle özgürce ulaşabildiği proje, dayanışma kültürünü büyütmeyi ve sosyal destek ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sosyal Marketin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Çalıkuşu Mahalle Muhtarı Mustafa Onkan, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE DAYANIŞMA MODELİ

Karabağlar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği proje kapsamında vatandaşlar; gıda, temizlik, giyim, oyuncak hoş geldin bebek paketi ve kırtasiye gibi temel ihtiyaç ürünlerine sosyal market aracılığıyla ulaşabilecek.

Daha önce Bozyaka Mahallesi Pazaryeri'nde hizmete açılan ilk sosyal marketin ardından ikinci şubenin Çalıkuşu Mahallesi'nde faaliyete geçmesiyle birlikte ilçedeki sosyal destek ağı da her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor.

"KİMSENİN YALNIZ HİSSETMEDİĞİ BİR KARABAĞLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde dayanışmanın önemine dikkati çekti. Göreve geldikleri ilk yıl Türk Kızılay Karabağlar Şubesi ile ilk sosyal marketi açtıklarını hatırlatan Kınay, bugün ikinci şubeyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"İhtiyaçlar artıyor, yoksulluk artıyor. İnsanlarımıza dokunabilmek için dayanışmamızın, iş birliğimizin ve inancımızın da büyümesi gerekiyor" diyen Kınay, sosyal marketlerin yalnızca yardım noktası olmadığını, aynı zamanda vatandaşların kendilerini yalnız hissetmeyeceği dayanışma merkezleri olduğunu ifade etti. Karabağlar'ın 58 mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kınay, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte güçlü bir dayanışma ağı oluşturduklarını söyledi."

Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek de konuşmasında Karabağlar Belediyesi ile iş birliği içerisinde sosyal destek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Daha önce kapalı pazar yerinde yürütülen yardım çalışmalarının artık Çalıkuşu Sosyal Market üzerinden devam edeceğini belirten Yörek, paylaşma ve dayanışmanın toplumsal refahın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Çalıkuşu Mahalle Muhtarı Mustafa Onkan ise sosyal marketin mahalle adına önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti. Onkan, bu projeyi mahallelerinde açan Başkan Kınay ve yetkililere teşekkür etti.

KURDELE BİRLİKTE KESİLDİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Çalıkuşu Sosyal Market'in açılışı yapıldı. Açılış sonrası Başkan Helil Kınay ve beraberindekiler marketi birlikte gezdiler.

Market içerisinde yer alan sosyal destek alanlarını inceleyen Kınay, ayrıca bu alanda askıda oyuncak ve askıda gelinlik, abiye kıyafetleri de olacağını, dar gelirli vatandaşların bu hizmetten faydalanabileceğini ifade etti.

SOSYAL MARKET SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne (Çalıkuşu Mahallesi) başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yapılan değerlendirme sonrasında Sosyal Market kartı almaya hak kazanıyor.

Vatandaşlar, kartlarına yüklenen puan sistemi sayesinde sosyal marketten ihtiyaç duydukları ürünleri özgürce seçerek temin edebiliyor. Sistem sayesinde hem ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerinin karşılanması hem de sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

