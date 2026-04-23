Karabağlar 'Da Söz Çocukların

23.04.2026 17:05  Güncelleme: 18:21
(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaklaşık 100 öğrenciyi belediye meclisinde ağırlayarak makamını temsili olarak çocuklara devretti. Çocuklar, hayallerindeki Karabağlar'ı anlattıkları oturumda yeşil alan, güvenli çevre ve temiz kent taleplerini dile getirdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Karabağlar'ın her mahallesinden ikişer çocuğun katılımıyla yaklaşık 100 öğrenciyi belediye meclisinde ağırladı. Başkan Kınay, kutlamalar çerçevesinde makamını temsili olarak çocuklara devretti.

Çocuk Meclisi'nde Andımız yankılandı

Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen temsili meclis oturumu, öğrencilerin hep bir ağızdan Andımızı okumasıyla başladı. Uğur Mumcu Mahallesi'nden Mehtap Karaer'in Meclis Başkanlığı görevini üstlendiği oturumda, divan üyeleri de öğrencilerden oluştu.

Karabağlar'ın farklı mahallelerinden gelen çocuklar, hayallerindeki kente ilişkin düşüncelerini paylaşarak karar alma sürecine aktif katılım sağladı. Çocuklar en çok; daha fazla yeşil alan ve oyun parkı, güvenli kaldırımlar ve iyileştirilmiş okul çevreleri, çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılık konularında taleplerini dile getirdi.

Kınay "Bugün söz sizde"

Başkan Helil Kınay, konuşmasında 23 Nisan'ın anlamına dikkati çekerek, "Karabağlar'ın 58 mahallesinden sizler geldiniz, yani Karabağlar'ın sözüsünüz. Bugün burada söyleyeceğiniz her sözü bizler dikkate alacak ve yerine getirmek için çalışacağız. Bugün söz sizde" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Kınay, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu ülkeyi kuran irade, bu özel günü çocuklara armağan etmiştir. Biz de onun yolunda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kınay, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye ekiplerini çocuklara tanıtarak belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi verdi. "Bugün belediye sizde, Karabağlar sizde" diyerek çocuklara söz hakkı tanıdı.

Makam koltuğu çocuklara devredildi

Meclis oturumunun ardından Başkan Kınay, çocukları makam odasında ağırlayarak koltuğunu temsili olarak devretti. Mahallelerden gelen öğrencilerle tek tek fotoğraf çektiren Kınay, belediyenin yürüttüğü çalışmaları da dijital ekran üzerinden anlattı.

Hüseyin Akdağ İlkokulu öğrencileri makamda

Başkan Kınay ayrıca Hüseyin Akdağ İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Ayaz Bera Uzun ve Beren Ünal'ı makamında ağırlayarak koltuğunu teslim etti. Ziyarete Okul Müdürü İsmet Acar, Müdür Yardımcısı Gözde Tufan ve sınıf öğretmeni Nazife Özkartal da katıldı. Program sonunda Başkan Kınay, temsili başkanlara çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenciler ise Başkan Kınay'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
