Karabat: Demokrasiye Sahip Çıkmalıyız

14.09.2025 17:15
Özgür Karabat, CHP vesayetine karşı mitingde demokratik duruşun önemini vurguladı.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "CHP'ye sahip çıkmak, bugün sadece CHP yönetimine sahip çıkmak anlamına gelmiyor. Bu, artık Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmak anlamına geliyor. Bu artık Türkiye'deki rejim krizine, otokratik rejime karşı da bir 'dur' demek anlamına geliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Karabat, her hafta sonu yaptıkları mitinglerden birini daha Ankara'da yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ama özel bir günde. Yarın, ayın 15'i ve CHP ile ilgili bir dava, Ankara'da görülecek.Hukuki kriterlere objektif olarak baktığımızda, yarın zaten bir sorun olmaması gerekir. Ama buradan yurttaşlarla beraber şuna sahip çıkıyoruz: Siyasal partilere kanunsuz bir şekilde siyasi vesayetle müdahale etmek, Türkiye'deki demokratik zemini artık yok eder hale gelir ki bundan sonra kime, ne zaman, ne olacağını kimse taahhüt dahi edemez. Bugün burada yurttaşlarımız var, demokrasiye sahip çıkıyorlar. Kayyum ve vesayet iradesine karşı bir tavır sergiliyorlar. Biz de aynı barışçıl bir şekilde direnişimize devam edeceğiz.

CHP'ye sahip çıkmak, bugün sadece CHP yönetimine sahip çıkmak anlamına gelmiyor. Bütün Türkiye bunu biliyor. Bu artık Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmak anlamına geliyor. Bu, artık Türkiye'deki rejim krizine, otokratik rejime karşı da bir 'dur' demek anlamına geliyor. Bugün kuvvetli bir şekilde burada bütün bu olana karşı, asgari ücretlinin çektiği çileye karşı, öğrencilerin çektiği çileye karşı, işçilerin çektiği çileye karşı, yok olan demokrasi ve hukuksuz sistemine karşı hep beraber burada bir ses olacağız."

"Biz CHP yönetimi olarak, yarın bir olumsuz karar beklemiyoruz"

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik yarın görülecek davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Karabat, "CHP yönetimi olarak, yarın bir olumsuz karar beklemiyoruz. Az çok hepimiz hukuk biliyoruz. Hukukun gerekliliği ortada. Ama yarın bir olumsuz karar çıkacağını beklemiyoruz. Kaldı ki bir önceki birkaç gün önce Ankara'da bir mahkeme, zaten İstanbul Kongresi ile ilgili de esastan ret kararını vermiş durumda. Son verilen karardır ve ama ilk açılan mahkemedir. Dolayısıyla eğer mahkeme bir kararı dikkate alacaksa o kararı dikkate alacaktır ve yarın bununla ilgili biz olumsuz bir durum beklemiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

