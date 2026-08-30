Karaborsa Biletçi Tutuklandı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Göztepe karşılaşması için karaborsa bilet satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, dünkü maçtaki karaborsa bilet satışına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda şüpheli S.D.E'nin, H.Ç'ye 1900 liralık bileti 3 bin lira karşılığında sattığı belirlendi.

Aynı şüphelinin geçmiş müsabakalarda da kendisine ait biletleri birçok kez kullandırdığı ve usulsüz bilet temin ettiği saptandı.

Gözaltına alınan S.D.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.