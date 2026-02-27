Karabük'e 19 Yeni Hekim Kadrosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'e 19 Yeni Hekim Kadrosu

Karabük\'e 19 Yeni Hekim Kadrosu
27.02.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Karabük'te 19 hekim kadrosu tahsis etti; uzman hekimler Eflani'ye ilk kez atandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'e 19 hekim kadrosu tahsis edildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, tahsis edilen 11 uzman hekim ve 8 hekim kadrosunun başta Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere il genelindeki sağlık kuruluşlarının hizmet kapasitesini güçlendireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ile bir süredir üzerinde çalıştıkları Eflani ilçesine ilk kez uzman hekim kadrosu verildiğini aktardı.

İlçe adına son derece önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Eflani ilçemize ilk kez uzman hekim kadrosu tahsis edilmesi, ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak çok kıymetli adımdır. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere ilimiz genelinde görev yapacak hekimlerimizin, hemşehrilerimize nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

Sağlık alanındaki insan kaynağını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Şahin, Karabük'e kazandırılan kadroların hayırlı olmasını temenni etti.

Karabük Üniversitesinde "sivil toplum iftarı" düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde kampüste ramazan etkinlikleri kapsamında "sivil toplum iftarı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılan programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ilk defa geçen yıl başlattıkları kampüste ramazan etkinliklerinin bütün Türkiye'ye yayılmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Kırışık, öğrencilerin kampüs ortamında aile sıcaklığında iftar yapmalarının sağlandığını kaydetti.

Son zamanlarda birtakım çıkar çevrelerinin üniversiteye yönelik saldırılar yaptıklarını gözlemlediklerini belirten Kırışık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yararına olan projelere hep birlikte destek olacağız, destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yararına olan, milletimizin geleceğini güvence altına alan tüm projelere, ülkemizin savunmasına destek olan, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirecek her projeye patenti, mülkiyeti, markası bizde olsun olmasın destek vermeye, katkı sunmaya, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle yanında durmaya devam edeceğiz."

TEKNOFEST markasına destek verdiğimiz gibi Sosyalfest markasına da destek verecek, TEKNOFEST'i bir Türkiye Yüzyılı hareketi olarak gördüğümüz gibi Sosyalfest'i de bir Türkiye Yüzyılı hareketi haline getireceğiz. Bu projeler Türkiye'nin projeleridir. Bu projeler için hiç kimse bir gelir elde etmeden Türkiye Yüzyılı hedefi ve hayaliyle çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımızın hayali olan Türkiye Yüzyılı Kızılelma'sını TEKNOFEST'le, Sosyalfest'le gerçekleştirip bunu uygulamaya geçireceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimize hep birlikte hediye edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Etkinlik, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'e 19 Yeni Hekim Kadrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı
Santral inşaatında facia 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Santral inşaatında facia! 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:39:37. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'e 19 Yeni Hekim Kadrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.