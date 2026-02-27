Karabük\'e 19 Yeni Hekim Kadrosu

Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'e 19 hekim kadrosu tahsis edildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, tahsis edilen 11 uzman hekim ve 8 hekim kadrosunun başta Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere il genelindeki sağlık kuruluşlarının hizmet kapasitesini güçlendireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ile bir süredir üzerinde çalıştıkları Eflani ilçesine ilk kez uzman hekim kadrosu verildiğini aktardı.

İlçe adına son derece önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Eflani ilçemize ilk kez uzman hekim kadrosu tahsis edilmesi, ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak çok kıymetli adımdır. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere ilimiz genelinde görev yapacak hekimlerimizin, hemşehrilerimize nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

Sağlık alanındaki insan kaynağını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Şahin, Karabük'e kazandırılan kadroların hayırlı olmasını temenni etti.

Karabük Üniversitesinde "sivil toplum iftarı" düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde kampüste ramazan etkinlikleri kapsamında "sivil toplum iftarı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılan programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ilk defa geçen yıl başlattıkları kampüste ramazan etkinliklerinin bütün Türkiye'ye yayılmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Kırışık, öğrencilerin kampüs ortamında aile sıcaklığında iftar yapmalarının sağlandığını kaydetti.

Son zamanlarda birtakım çıkar çevrelerinin üniversiteye yönelik saldırılar yaptıklarını gözlemlediklerini belirten Kırışık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yararına olan projelere hep birlikte destek olacağız, destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yararına olan, milletimizin geleceğini güvence altına alan tüm projelere, ülkemizin savunmasına destek olan, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirecek her projeye patenti, mülkiyeti, markası bizde olsun olmasın destek vermeye, katkı sunmaya, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle yanında durmaya devam edeceğiz."

TEKNOFEST markasına destek verdiğimiz gibi Sosyalfest markasına da destek verecek, TEKNOFEST'i bir Türkiye Yüzyılı hareketi olarak gördüğümüz gibi Sosyalfest'i de bir Türkiye Yüzyılı hareketi haline getireceğiz. Bu projeler Türkiye'nin projeleridir. Bu projeler için hiç kimse bir gelir elde etmeden Türkiye Yüzyılı hedefi ve hayaliyle çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımızın hayali olan Türkiye Yüzyılı Kızılelma'sını TEKNOFEST'le, Sosyalfest'le gerçekleştirip bunu uygulamaya geçireceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimize hep birlikte hediye edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.