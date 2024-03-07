Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüpheliler, para kazanma vaadiyle internette reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirdikleri kişileri dolandırarak 6 milyon lira haksız kazanç elde etmişlerdir. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

07.03.2024 20:31
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"Filmlere yorum yaparak para kazanabilirsiniz" diyerek 6 milyon TL dolandırdılar

Polisin 4 aylık takip ve çalışması sonucu 23 ilde 18 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 zanlı tutuklandı

KARABÜK - "Görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" diyerek vaatte bulunan ve 23 ilde 18 kişiyi dolandırdığı belirlenen 9 hedef şahsa Karabük ve İstanbul'da operasyon yapıldı. Operasyonda 8 kişi yakalanırken, 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan "görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" şeklinde vaatte bulunan ve verilen reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirilerek yaklaşık 153 bin TL dolandırıldığı iddiası ile başvuran vatandaşın ihbarı doğrultusunda çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince müşterek yürütülen 4 aylık planlı çalışma neticesinde şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan hesaplarına para aktardıkları, aktardıkları bu parayı kendi aralarında dolaştırdıkları sonrasında kripto para üzerinden yurt dışına aktardıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların bu yöntemle Karabük dahil olmak üzere 18 ilde toplamda 23 kişiyi dolandırarak yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 9 hedef şahsa yönelik Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şüpheli şahsılardan 1 şahıs alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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