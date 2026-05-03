Karabük'te 107'nci Miting… Meydan Doldu Taştı, Özel "Sandıkta Buluşalım" Dedi

(KARABÜK) - HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA & RECEP TUNAHAN GÜLER

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 107'ncisi Karabük'te yoğun katılımla gerçekleşti. Meydana sığmayan kalabalığa seslenen CHP Lideri Özgür Özel, emeklilerden gençlere geniş kesimlere mesaj vererek "Tarihin en büyük seçim zaferine hazır mıyız" diye sordu, sandıkta buluşma çağrısı yaptı. Mitingin ardından otobüsle Karabük sokaklarında dolaşarak vatandaşı selamlayan Özel'e yoğun ilgi gösterildi.

CHP, bugün Karabük'te 107'nci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini düzenledi. Mitingin yapılacağı Albay Karaoğlanoğlu Caddesi, saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapandı. Meydana CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin tutuklu cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı,"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı dev pankart asıldı. Merhum belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın fotoğraflarının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı pankart da meydana asıldı.

Meydanda yapılan bomba aramasının ardından saat 12.30 itibarıyla vatandaşlar meydana alınmaya başlandı. Miting, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın öncülüğündeki gençlik korteji, alana giriş yaptı.

Ardından Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, PM Üyeleri; Uğurcan İrak, Polat Şaroğlu, Hikmet Erbilgin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CAO Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak, Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol; Karabük İlçe Başkanları Sadık Yalçın, Zahit Yarar, Ali Yavuz, Durmuş Gıcırdar, Cumhur Onkardeşler, Enver Özgü, Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ovacık, Karabük İl Gençlik Kolları Başkanvekili Mustafa Ali Karaman, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve Karabük Milletvekili Cevdet Akay otobüsün üstünden vatandaşları selamladı.

İmamoğlu'nun mektubu, otobüs üstünden CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar tarafından okundu.

Mitinge diğer siyasi partiler, sendikalar ve STK'lardan destek verenler oldu. Miting meydanında KESK, TÜMBELSEN, Tüm Emeklilerin Sendikası, SOL Parti, EĞİTİM-SEN kırlangıçları yer aldı.

"Emekliyi hor görenler, iktidarı zor görürler"

Vatandaşlar talep ve şikayetlerini meydana getirdikleri pankartlarla ifade etti. Karabüklülerin pankartlarında şu ifadeler dikkat çekti:

"Biz Ekrem'i de Özgür'ü de çok sevdük, şart olsun Gastamanu'dan galktık geldük", "Bu millet size boyun eğmeyecek", "Geçinemiyoruz", "Hodri meydan", "Sarayda lüks, sofrada yokluk", "Korkma la biziz halk", "Açlık değil, onurlu yaşam istiyoruz", "Öz değil üvey evlatlarız. Biz de Kardemir çatısı altındayız. Verilen sözlere ne oldu", "İmamoğlu sen bize emanetsin", "Emekliyi hor görenler iktidarı zor görürler", "Direnç arttıkça parlaklık azalır."

Vatandaşlar miting boyunca Özel'in konuşmasını sloganlarla destekledi. Kalabalık; "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Hak hukuk adalet", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Özgür Başkan", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

Karabük'ün sorunları otobüs üstünden duyuruldu

Otobüs üstünden CHP'li Safranbolu Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Özel, Karabük'ün sorunlarına da değindi. Özel, Karabük'ün azalan nüfusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1937'de temeli atılan ve Karabük deyince ilk akla gelen Kardemir Demir Çelik Fabrikası vagon işçilerinin sorunları, maden ruhsatı verilen orman alanları, yol sorunu, devlet hastenesi ihtiyacı, ormancılar ve orman köylülerinin sorunlarına değindi.

CHP Lideri Özel'in "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını başlatması ardından otobüsten şarkı çalmaya başladı. Kalabalık şarkıyı hep beraber söyledi.

Özel, nüfus yoğunluğuna göre Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı il olan Karabük'te, emekli maaşlarına da değindi. Özel emeklileri; sandıkta kaybettiklerini sandıkta geri almaya davet etti.

Karabük'te vatandaşlar meydana sığmadı, Özel sandıkta buluşma sözü aldı

2023 genel seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 60 oranında oy aldığı Karabük'te, miting meydanına sığmayan vatandaşlar, mitingi barikatların dışından izledi. Mitingi binalarının pencerelerinden izleyenler de oldu. CHP Lideri Özel, otobüsün arkasından ve bariyerlerin dışından mitingi izleyenlere el sallayarak, "Karabük'te böyle meydana sığmayıp da aşağılara uzanacak kalabalığı gördük ya, olmuş bu iş. Meydanda buluşamadık, sandıkta buluşacak mıyız" diye seslendi.

"Tarihin en büyük seçim zaferine hazır mıyız"

Özel'in "Kendi kaderinize boyun eğmemek ve kendi geleceğinize sahip çıkmak için ne zaman nereye çağırılırsa gelmeye hazır mısınız? Çalışmaya hazır mısınız? Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Yerinizi almaya hazır mısınız? Kapı kapı gezecek miyiz? Ekrem Başkan yerine çalışacak mıyız? Partimizin iktidarı için çalışacak mıyız? Türkiye İttifakı için çalışacak mıyız? Tarihin en büyük seçim zaferine hazır mıyız? Birlikte miyiz, birlikte yürüyecek miyiz? O zaman yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar" sözlerinin ardından miting Gençlik Marşı ile sona erdi.

Otobüsle vatandaşları selamladı

CHP Lideri Özel, Karabük mitinginin ardından otobüsten inmedi. Şehrin çıkışına kadar otobüsle giden Özel, yol boyunca Karabüklü yurttaşları selamladı. Yol boyunca Özel'e ilgi yoğun gösterildi.