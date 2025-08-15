Karabük'te 1619 Uzman Erbaş Mezun Oldu - Son Dakika
Karabük'te 1619 Uzman Erbaş Mezun Oldu

Karabük'te 1619 Uzman Erbaş Mezun Oldu
15.08.2025 15:04
Karabük'te 37. dönem eğitimini tamamlayan 1619 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Karabük'te 37. dönem temel eğitimlerini tamamlayan 1619 uzman erbaş için tören düzenlendi.

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 26 haftalık eğitimlerini tamamlayarak jandarma ve sahil güvenlik teşkilatında şan ve şerefle görev almaya hazır olan, devlete, millete, vatana ve bayrağa sadakatle bağlı 1619 kahraman evladı ve onları yetiştiren ailelerini kutladı.

Bugün herkesin sadece mezuniyet törenine değil, devletin vakarını, milletin emanetini omuzlayacak vatan evlatlarının yola revan oluşuna şahitlik ettiğini belirten Yavuz, "Şimdi bu yola çıkacak o kutlu yüreklere seslenmek istiyorum: Kahraman Jandarma ve kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli evlatları, bugünden itibaren şerefle taşıdığınız üniformanıza zerrece leke sürmeyecek, görevinizi şan ve şerefle ifa edecek, en ufak bir hataya dahi düşmeyeceksiniz. Omuzlarınızda yükselen vazifenizi yerine getirirken sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda bilgi, cesaret ve ahlaki değerlerimizden de ödün vermeden hareket etme bilincinde olacaksınız. Çünkü sizler milletimizin ve devletimizin göz bebeğisiniz." diye konuştu.

"Uzman erbaşlar, Türkiye'nin her köşesinde canı pahasına mücadele edecek"

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de bugün 1521 jandarma uzman erbaş ile 98 sahil güvenlik uzman erbaşın komando temel kursunu başarıyla tamamladığını belirterek, genç silah arkadaşlarını tebrik etti.

Uzman erbaşların Türkiye'nin her köşesinde omuz omuza, büyük özveri ve heyecanla ülkenin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin kanı ve canı pahasına mücadele edeceğini vurgulayan Tanrıverdi, "Genç arkadaşlarımızın burada kazandıkları bilgi, beceri ve bedeni kapasite sayesinde gelecekte cesaret ve fedakarlıkla yüce Türk milletine, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tam bir sadakatle temel askeri ve mesleki kuralları benimsemiş olarak görev yapacaklarına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı ekibi gösteri sundu.

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı'nın dua ettiği, geçiş töreniyle tamamlanan program sonunda askerler aileleriyle buluştu.

Törene, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve asker aileleri katıldı.

Kaynak: AA

