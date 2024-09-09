Karabük'te 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Karabük'te 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Karabük\'te 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Karabük'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Kent genelinde 200 okulda 37 bin öğrenci, 3 bin 492 öğretmen ve yöneticiyle ders başı yaptı. Törenlerde halk oyunları gösterileri yapıldı ve şiirler okundu. Karabük Belediyesi tarafından öğrencilere okula başlangıç seti hediye edildi.

09.09.2024 14:17
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Karabük'te 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle ilk, orta ve lise kurumlarında öğrenciler ders başı yaptı. Kent genelinde 200 okulda 37 bin öğrenci, 3 bin 492 öğretmen ve yöneticiyle yaz tatilinin ardından eğitim öğretime başlandı.

Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı, şiirler okundu.

Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri tarafından yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Daha sonra Yavuz ve beraberindekiler sınıfları ziyaret etti.

Bu arada Karabük Belediyesi tarafından öğrencilere okula başlangıç seti hediye edildi.

Öğrenciler, " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersini izledi.

Vali Yavuz, törenin ardından gazetecilere, "Fiziki ihtiyacı olan okullarımızda bakım ve düzenleme gerektiren konuların bütün planlamalarını yaparak yaz boyunca çalıştık. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin daha iyi ortamlarda eğitim öğretim yılına başlamaları için gereken çalışmalar bitti. Bugün ilk ders zilini çalarak çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağının ise insanlığın geleceğine ufuklar açan kapı olduğunu belirterek, "Milli ve manevi değerler manzumesi olan, her yönüyle gelişmenin zirvesini hedefleyen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', Türkiye Yüzyılı'nda eğitim adına kararlı adımlarla çocuklarımızı geleceğe hazırlayacaktır." diye konuştu.

Programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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