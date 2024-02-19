Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi

Karabük\'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17\'si cezaevine gönderildi

Karabük'te yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 13 şüpheli ile birlikte toplamda 17 kişi cezaevine gönderildi. Ayrıca, 4'ü hükümlü 7 şüpheli daha yakalandı ve 4 hükümlü cezaevine gönderildi.

19.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 9-15 Şubat'ta kent genelinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı.

Ayrıca, 16-17 Şubat'ta 81 ilde aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama kapsamında Karabük'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4'ü hükümlü 7 şüpheli yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine gönderilirken, 1 zanlıya idari para cezası kesildi, 2 şüpheli işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA

Karabük, Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:54:25. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement