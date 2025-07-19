Karabük'te 4 Öğrenci YKS'de Tam Puan Aldı - Son Dakika
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Karabük'te 4 Öğrenci YKS'de Tam Puan Aldı

Karabük\'te 4 Öğrenci YKS\'de Tam Puan Aldı
19.07.2025 17:13
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Karabük'te 4 öğrenci, 2025-YKS AYT'de tam puan alarak tarihi bir başarıya imza attı.

Karabük'te 4 öğrenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) tam puan aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş YKS sonuçlarını değerlendirerek ilde tarihi başarıya imza atıldığını duyurdu.

Sonuçlara göre, Karabük TED Koleji öğrencisi Hamza Mete Turan ile Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencileri Ensar Uysal, Alp Bora Üstün ve Ahmet Efe Özmen sınavda tam puan aldı.

Akbaş, ilk alınan verilere göre YKS'de bu yıl elde edilen başarının yıllara göre artarak devam ettiğini belirtti.

Başarının ardında Milli Eğitim Bakanlığının politikaları, Vali Mustafa Yavuz'un himayesi, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim paydaşlarının katkıları olduğunu belirten Akbaş, şükranlarını iletti.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, AYT, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 4 Öğrenci YKS'de Tam Puan Aldı - Son Dakika

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