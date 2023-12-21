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Karabük'te 6 zanlı uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te 6 zanlı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Karabük'te düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, havaya silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşüren 2 şüpheli de yakalandı.

Karabük\'te 6 zanlı uyuşturucu operasyonunda yakalandı
21.12.2023 - 17:05,
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Karabük'te düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-21 Aralık tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kentte düzenlenen 4 ayrı operasyonda üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, havaya silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Üzerlerinde 2 kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirilen zanlılar hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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