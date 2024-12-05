Karabük'te Acil Sağlık Haftası Kampanyası - Son Dakika
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Karabük'te Acil Sağlık Haftası Kampanyası

Karabük\'te Acil Sağlık Haftası Kampanyası

Karabük'te 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası tanıtıldı, acil sağlık hizmetleri vurgulandı.

05.12.2024 17:49
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Karabük'te 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Ekrem Karakaya Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, acil sağlık hizmetleri çalışanlarının vatandaşların en çok yardıma ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğunu, 24 saat zorlu şartlarda görev yaptığını söyledi.

Kampanyanın mayıs ayına kadar düzenleneceğini aktaran Yüksel, hedeflerinin fermuar sistemini herkesin uygulamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Yüksel, Türkiye'de ve Karabük'te vatandaşların ambulansa yol verme konusunda üst seviyede duyarlılığa sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ambulans başta olmak üzere geçiş üstünlüğüne sahip tüm araçlara yol vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu bir sistem dahilinde yapabilmek adına bu kampanyayı önemsiyoruz. Burada sürücülerimizin bilmesi gereken tek kural var. Sağdaysanız mümkün olduğunca en sağa, soldaysanız da mümkün olduğunca en sola gideceksiniz. Ambulans da ortadan gidecek. Bu sistemi oturtabilirsek kendimizi başarılı sayacağız."

"Etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek hedef kitle bilgilendirilecektir"

İl Sağlık Müdürü İsmail Kara da Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce başlatılan kampanya doğrultusunda Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, servis, taksi, minibüs, esnaf odaları ve basın mensuplarıyla işbirliği içinde çalışmak istediklerini söyledi.

Kampanya çerçevesinde Acil Sağlık Hizmetleri Haftası boyunca etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek hedef kitlenin bilgilendirileceğini aktaran Kara, "Devamında 6 ay süreyle medya çalışmaları ve diğer çalışmalar devam edecek olup 2025 mayıs ayının ilk haftası Trafik Haftası'nda yapılacak benzer etkinliklerle kampanya tamamlanacaktır." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından kampanyanın tanıtım videosu izletildi.

Programa, KBÜ Rektör Yardımcısı Hasan Solmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, kurum müdürleri, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, oda başkanları, trafik ekipleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Acil Sağlık Haftası Kampanyası - Son Dakika

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