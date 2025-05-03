Karabük'te Çocuklardan Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te Çocuklardan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Karabük\'te Çocuklardan Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Karabük'te çocuklar, Gazze saldırılarını protesto etmek ve Doğu Türkistan'a destek için yürüdü.

03.05.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük Şubesi öncülüğünde Yenişehir Camisi'nden başlayan yürüyüşte çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

İsrail aleyhine sloganlar atılan, Kemal Güneş Caddesi'nde sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Basın açıklamasını okuyan İHH Karabük Şubesi çocuk ekibinden Emir Bayır, dünyanın pek çok yerinde çocukların korku içinde yaşadığını belirterek, "Her sabah kuş sesleriyle değil, bomba sesleriyle uyanan çocuklar var. Okula gitmek için değil, hayatta kalmak için savaşan çocuklar." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından "Elimi Tut Kudüs" adlı şiiri seslendiren çocuklar, Filistin yanlısı protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina (Yaşasın Filistin)" şarkısı eşliğinde özgürlük dansı yaptı.

Program, yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Türkistan, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Yaşam, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Çocuklardan Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • janehartsell:
    Tell me what makes you feel truly seen. Tonight, I want to be the one who sees you completely, and explore those desires with a touch that speaks volumes. f1nd me on janehartsell_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:41:41. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Çocuklardan Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.