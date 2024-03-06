Karabük'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Karabük\'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Karabük'te Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde 'Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikata jandarma, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Safranbolu olan 6,4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Depremzede ve gaz sızıntısı gibi senaryolar üzerinde çalışılan tatbikatta, arama kurtarma ekipleri başarılı bir şekilde müdahale etti.

06.03.2024 19:03  Güncelleme: 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

AFAD koordinasyonunda Safranbolu ilçesindeki Kadıbükü köyü yakınlarından geçen derede yapılan tatbikata jandarma, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Safranbolu olan 6,4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kentteki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kadıbükü Köprüsü yakınlarında atıl durumdaki 2 varilden gaz kokusu geldiği ve duman çıktığı bilgisi üzerine bölgeye gerekli ölçümleri yapmak üzere AFAD KBRN ekibi yönlendirildi. Yangın, yapılan ölçüm sonrası herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmaması üzerine itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Depremin ardından zarar gören Kadıbükü Köprüsü'ndeki otomobilde mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araç Çayı'nın kenarındaki kamelyanın çökmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi ile otomobil içinde akıntıya kapılması sonrası Kadıbükü Köprüsü ayaklarında mahsur kalan 1 kişi AFAD ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Depremin ardından bağ evi olarak kullanılan bir binanın yıkıldığı ve enkazda 1 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma arama kurtarma köpeğince yeri tespit edilen kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Depremzedenin çıkarılmasının ardından enkazda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, tatbikatın ardından gazetecilere, Deprem Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'de çok sık deprem yaşandığına dikkati çeken Erbay, "Depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Etkin ve hızlı müdahale için bu tür tatbikatlar yapıyoruz. Böylece müdahale gücümüzü pekiştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Deprem Tatbikatı, Deprem Haftası, Safranbolu, Jandarma, Karabük, İtfaiye, Deprem, AFAD, Deprem, Güvenlik, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nesine.com'a 77 Milyon TL İdari Para Cezası
    19:53 Nesine.com'a 77 Milyon TL İdari Para Cezası

    Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com), 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Şirketin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, şirkete idari para cezası verirken, bazı yükümlülükler de getirdi.


18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
15:33 Arda Güler’in hocası Carlo Ancelotti’nin yıllarca hapsi isteniyor Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'nin yıllarca hapsi isteniyor
19:45 Herkes Arda Güler zannetti Yorumlar bomba Herkes Arda Güler zannetti! Yorumlar bomba
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 19:55:50. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement