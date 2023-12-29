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Karabük'te düzenlenen 'tefecilik ve yağma' operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen 'tefecilik ve yağma' operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen 'tefecilik ve yağma' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu, para ve diğer suç unsurları da incelenmek üzere el konuldu.

Karabük\'te düzenlenen \'tefecilik ve yağma\' operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
29.12.2023 - 19:32,
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Karabük'te düzenlenen "tefecilik ve yağma" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen "tefecilik ve yağma" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen B.A, H.B, Ö.İ. ve M.G. tutuklanırken, S.K adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Olay

Karabük'te 26 Aralık'ta düzenlenen "tefecilik ve yağma" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait 7 adreste yapılan aramada 112 uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 53 bin 250 lira tutarında 5 senet, kaşe, borçların yazılı olduğu 2 ajanda, şüpheli kişiye ait olmayan 2 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira altın ve döviz ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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