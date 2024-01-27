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Karabük'te heyelan sonrası çekilen istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Karabük'te heyelan sonrası çekilen istinat duvarı çöktü

Karabük'te etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu çekilen istinat duvarı çöktü. Olayın ardından polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Karabük\'te heyelan sonrası çekilen istinat duvarı çöktü
27.01.2024 - 19:31,
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Heyelan için çekilen istinat duvarı çöktü

-Evlere yakın bölgedeki toprak kayması devam ediyor

KARABÜK - Karabük'te heyelan sonrası çekilen istinat duvarı etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası toprak kaymasına dayanamayarak çöktü.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası iki apartmanın bulunduğu yere yakın bölgede toprak kayması sonucu çekilen istinat duvarı çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından belli aralıklarla devam eden toprak kaymasının durdurulması için çalışma başlatıldı.

Aynı bölgede geçen yıl Haziran ayında meydana gelen heyelan vatandaşları tedirgin etmişti.

Kaynak: İHA
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