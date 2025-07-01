Karabük\'te Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ikazında bulundu.

"Dur" ikazına uymayan sürücü, 2'si ekip aracı olmak üzere 4 araca çarptı.

Otomobil, kovalamaca sonucu Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulundu.

Otomobilden inerek kaçan sürücü ve yolcular polis ekiplerince yakalandı.

Ehliyetsiz sürücü S.S'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 77 bin 976 lira idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "mala zarar vermek" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından gözaltına alındı.