Karabük'te Orman Yangını: 4 Mahalle ve 1 Köy Boşaltıldı

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.

Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bu arada, güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi.

Valilikten açıklama

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden yangınlarla eş zamanlı olarak, merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarını, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt'un incelediği belirtildi.

Yangına ilk andan itibaren 4 helikopter, 174 araç ve 481 personelle hızlı ve etkili şekilde müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına devletin tüm kurumlarının sahada görev başında olduğunu, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm önlemlerin titizlikle alındığını bildirdi.