Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

08.08.2025 17:12
Arıcak köyü yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor, tahliyeler yapıldı.

KARABÜK merkeze bağlı Arıcak köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını devam ediyor. Vali Mustafa Yavuz, "Şu ana kadar yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktayı da havadan ve karadan müdahaleler yapıldıktan sonra yangını büyük oranda kontrol altına aldığımızı sizlerle paylaşabiliriz" dedi.

Arıcak köyü yakınlarında dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Yeşilköy köyünde yaşayanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yavuz, "Maalesef dün öğleden sonra 14.00 sıralarında biraz da rüzgarın etkisiyle daha önceki yangın bölgesinin hemen üst kısmında yeni bir yangın başladı. Tabii 14.00 civarında bizim haberimiz olur olmaz, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte aniden müdahale edilmiş oldu. Gerek Orman İşletme Müdürlüğümüz gerek İl Özel İdaremiz gerekse belediye itfaiye müdürlüklerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, devletimizin tüm kurumlarıyla, gönüllülerimizle birlikte müdahale edildi. Sonrasında havadan müdahaleler başladı. Havadan müdahalelerle güçlü bir şekilde yangına müdahale edildi. Fakat rüzgarın zaman zaman ters esmesi arkamızda da sizlerin de gördüğü gibi alanın biraz dağlık ve sarp olması zaman zaman araç ve personelin girişinde sıkıntılar yaşaması nedeniyle müdahalede çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık. Dün 1 uçak 10 helikopterle müdahale edildi. Gün batımına kadar devam edildi. Sonrasında da saat 14.00 gibi başlayan 170'e yakın aracımız, arazözümüz, su tankerimiz, iş makinelerimizle, 650'ye yakın görevlimizle ve gönüllülerimizle birlikte yangına müdahale edildi. Sabahın da ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı. Şu ana kadar tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmaması. Dün arkamızda bulunan Yeşilköy'ümüzün güvenlik nedeniyle yangına yakın alanda olması nedeniyle etkilenmemesi için vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yaklaşık 80 hanemizi sağ olsun jandarmamız ve AFAD'ımız ile tahliye ettik, güvenli alanlara aldık. Sabah itibarıyla o noktada yangın riski azaldığından dolayı, hatta ortadan kalktıktan sonra vatandaşımızı tekrardan güvenli şekilde evlerine dönüşünü sağladık. Şu ana kadar yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktayı da havadan ve karadan müdahaleler yapıldıktan sonra yangını büyük oranda kontrol altına aldığımızı sizlerle paylaşabiliriz. O noktada eğer rüzgar bize bir o anlamda sürpriz yapmazsa hava şartları anlamında olumsuzluk olmazsa inşallah gün içerisinde o noktayı da havadan ve karadan büyük bir mücadeleyle kontrol altına aldığımızı yakın saatlerde sizlerle paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

