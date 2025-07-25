Karabük'te Orman Yangınları: 1006 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangınları: 1006 Kişi Tahliye Edildi

Karabük\'te Orman Yangınları: 1006 Kişi Tahliye Edildi
25.07.2025 03:39
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Karabük'te 3 noktada çıkan yangınlar nedeniyle 1006 kişi tahliye edildi, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

KARABÜK'te 3 farklı noktadaki orman yangınından 1'i kontrol altına alınırken, diğer 2 bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken, Kamış köyünde 20 ev ve yapıda hasar oluştu. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Kamış köyü harici diğer köylerdeki vatandaşlarımızı tamamen can güvenliği açısından tahliye ettik. İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alır, söndürme ve soğutma çalışması sonrası güvenli şekilde evlerine yerleştiririz" dedi.

Karabük- Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında 22 Temmuz salı günü saat 16.30 sıralarında, Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da saat 14.30 ve aynı gün Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın bölgelerine söndürme helikopterleri, çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangın nedeniyle merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 14 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan köylerden Kamış köyünün bir mahallesinde alevlerin sıçraması sonucu 20 ev ve yapıda zarar oluştu. Yangın bölgelerinde gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Çalışmalar kapsamında Karabük- Ankara karayolunun Burunsuz köyü mevkisindeki yangın 17 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki yangınları ise söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Yangınlarda 5 yangın söndürme personeli dumandan etkilenirken, personeller tedavileri sonrası söndürme çalışmalarına devam etti. Ayrıca, Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyünde yangının başladığı saatlerde, yangının çıktığı bölgede olduğu yönünde ihbar üzerine köy sakini B.K. (58) yangını çıkarmış olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alındı.

'ARAZİNİN DİK VE SARP OLMASI NEDENİYLE MÜDAHALEDE ÇEŞİTLİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞTIK'

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da yangınların ilk gününden itibaren bölgedeki çalışmaları takip etti. Ekiplerden yangının durumu ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı. Yavuz açıklamasında, "Salı günü başlayan bir orman yangımız vardı. Onu 17 saat içerisinde kontrol altına aldık. Ancak daha sonrasında çarşamba günü Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle alana yayıldı. Çavuşlar köyünde başlayan bu yangın hem Ovacık'a hem de merkez ilçeye yayıldı. Maalesef arazinin dik ve sarp olması nedeniyle müdahalede çeşitli zorluklarla karşılaştık" dedi.

'1006 KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ'

Vali Yavuz, yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 vatandaşın evlerinden tahliye edildiğini anlatarak, "14 köy boşaltıldı. Bu 14 köyümüzün içinde sadece Kamış köyünün bir mahallesi ve çevresindeki evlerimiz zarar gördü. Burada 20 bağımsız bölüm zarar gördü. Ahırlar, samanlıklar ve evler var. Zaten orayla ilgili de AFAD, Defterdarlık ve Çevre, Şehircilik tespitlerini yaptılar. Bugün itibariyle de zarar gören vatandaşlarımıza destek ödemeleri yapıldı. Ev isteyenlere de konteyner evlerimiz geliyor. 613 hanemiz tahliye edildi ve 1006 vatandaşımızı kapsıyor. Kamış köyü harici diğer köylerdeki vatandaşlarımızı tamamen can güvenliği açısından tahliye ettik. İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alır, söndürme ve soğutma çalışması sonrası güvenli şekilde evlerine yerleştiririz. Vatandaşlarımız şu anda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün hem Ovacık'taki kampında hem de yurtlarımızda isteyenleri misafir ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız eşinin, dostunun, akrabalarının yanına gitti. Bazı vatandaşlarımızın da 2'nci evleri var oraya geçtiler" dedi.

'1386 PERSONEL GÖREV ALIYOR'

Bölgede hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Vali Yavuz, "363 araçla birlikte 1386 personelimiz orman yangınında görev alıyor. Bu arada sadece evi zarar gören vatandaşlarımız değil, aynı zamanda tarımsal alanları zarar gören vatandaşlarımızın da zararları karşılanacak. Tarımsal alanlarla ilgili Tarım İl Müdürlüğü, konutlarla ilgili zararlarla Çevre, Şehircilik Müdürlüğümüz hasar tespitleri yapıyorlar. Tespitlerin ardından vatandaşlarımızın zararları giderilecek" diye konuştu.

'5 PERSONEL DUMANDAN ETKİLENDİ, TEDAVİ SONRASI GÖREV BAŞINA DÖNDÜ'

Yangına müdahale sırasında 5 personelin dumandan etkilendiğini belirten Yavuz, "Yangından etkilenen 5 personelimiz oldu. Özellikle dumandan etkilendiler. Onların da bu süre içerisinde tedavileri yapıldı ve tekrar görev başına döndüler. Bugün 15 helikopterimiz ve 2 uçağımız yangın söndürmek için görevlendirilmişti. Gece boyunca devam eden yangından dolayı dumanların bir grup şeklinde gökyüzüne çökmesinden dolayı sabahın ilk saatlerinde helikopterlerimiz ve uçaklarımız görüş açısı olmaması nedeniyle müdahale edemediler. Müdahale biraz öğleden sonraya kalmak zorunda kaldı. Yarından itibaren inşallah havadan müdahalede bugün yaşadığımız sorunları yaşamayız" diye konuştu.

YANGINLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili ihbar üzerine bir kişinin gözaltına alındığını ve adli sürecin devam ettiğini belirten Vali Yavuz şunları söyledi:

"Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyünde devam eden yangınla ilgili vatandaşımızın ihbarı üzerine jandarma ekibimiz 1 kişiyi gözaltına aldı. Onunla ilgili adli süreç devam ediyor. Gerekli delil ve belgeler toplandıktan sonra eğer böyle bir suça karışmışsa gereği yapılacaktır. Hiçbir şekilde bu yeşil vatanımıza, ülkemize, ormanlarımıza, vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın evlerine kasıt veya ihmalle yangın çıkartma noktasında yanlışa bulaşan birileri varsa devletimiz gereğini yapacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Orman Yangınları: 1006 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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