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Karabük'te otomobil ile cipin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Karabük'te otomobil ile cipin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Karabük'ün Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. A.B. yönetimindeki 06 BRE 811 plakalı otomobil ile Y.Ö. yönetimindeki 78 AAL 224 plakalı cipin çarpıştığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük\'te otomobil ile cipin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
26.12.2023 - 15:33,
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Karabük'te otomobil ile cipin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde A.B. idaresindeki 06 BRE 811 plakalı otomobil, Y.Ö. yönetimindeki 78 AAL 224 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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